PSG : Nice et Paris négocient vraiment pour Ben Arfa !

Surprise dimanche pour les spectateurs et les téléspectateurs très attentifs, Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice était en tribune officielle au Parc des Princes afin d'assister au match PSG-TFC en compagnie des dirigeants de Paris. Et selon SFR Sport, si le patron du Gym était là, ce n'était pas précisément pour suivre la première sortie de Neymar au Parc des Princes, mais pour rencontrer et négocier avec Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique les conditions d'un éventuel retour d'Hatem Ben Arfa à Nice.

Une information étonnante dans la mesure où Jean-Pierre Rivère a récemment indiqué que le come-back de Ben Arfa au Gym était à totalement oublier. Mais à priori, le joueur, que Nice était allé rechercher en Premier League, est lui très tenté par un tel transfert, au point d'accepter de négocier ses exigences financières à la baisse, que ce soit avec l'OGCN ou avec le Paris Saint-Germain, où il a encore un an de contrat.