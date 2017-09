PSG : Nice a fait des pieds et des mains pour Ben Arfa, mais...

Dans : PSG, Mercato, OGCN.

Interrogé sur le dossier Hatem Ben Arfa, Jean-Pierre Rivère a révélé que l'OGC Nice a fait tout possible pour faire revenir l'attaquant français cet été. Mais sans réussite au final à cause d'une raison bien précise.

Durant tout le mercato estival, Jean-Pierre Rivère s'est époumoné à dire qu'Hatem Ben Arfa n'était pas dans le viseur de Nice pour cette saison. Mais au final, le président des Aiglons a très bien caché son jeu puisqu'il vient d'avouer tout le contraire. Suite à une saison galère du côté du Paris Saint-Germain, le joueur de 30 ans aurait donc pu retrouver le maillot azuréen. Une hypothèse que Ben Arfa a tout simplement refusé d'un point de vue financier, comme l'affirme Rivère.

« On travaille avec le PSG depuis quelques semaines pour faire Hatem Ben Arfa. C'est un dossier que je souhaitais absolument réaliser, le coach le voulait aussi. Globalement on était pratiquement arrivé à faire Hatem, et puis il y a quelques événements, que je comprends et respecte. Et puis il y a une décision d'Hatem. Je comprends sa décision, qui est de rester à Paris, il me l'a expliquée. Si Hatem, un jour, peut revenir à Nice, on sera très heureux de l’accueillir. Voilà », a avoué, dans le Canal Football Club, le président Rivère, qui espère donc encore recruter Ben Arfa dans les prochaines semaines, si le joueur et le PSG venaient à trouver un accord pour sa dernière année de contrat.