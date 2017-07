PSG : Neymar veut vraiment jouer au PSG, son père fixe une condition énorme !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le feuilleton Neymar vit un nouvel épisode ce mercredi soir, et non des moindres. En effet, Globo, le très puissant média brésilien, affirme qu'effectivement la star du FC Barcelone a bien annoncé à ses proches qu'il voulait aller au Paris Saint-Germain dès cet été. Selon le site du journal, du côté du Barça on commence à sérieusement craindre que Neymar aille au bout dans cette opération, et que le PSG paie la clause libératoire de l'attaquant.

De son côté, @ParisUnited6 confirme qu'il y a bien un accord oral entre le Paris Saint-Germain et Neymar, mais que rien n'est couché sur le papier, même si à ce jour le Brésilien est clairement décidé à venir au PSG. De même, c'est bien Neymar et ses proches qui ont décidé de contacter le Paris Saint-Germain pour envisager un transfert, mais le père du joueur du Barça exige d'avoir « 100% des droits à l’image de son fils », ce qui est forcément un énorme cadeau financier fait au clan Neymar.