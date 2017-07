PSG : Neymar transféré à Paris, c'est presque dans la boite !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si cela était possible, le dossier Neymar s’accélère encore ce vendredi soir, avec l’annonce par le compte Paris United, plutôt bien informé ces dernières semaines sur tout ce qui se trame au PSG, que l’attaquant brésilien allait bien signer au sein du club de la capitale prochainement.

Le compte Twitter affirme avoir recoupé ses sources et que tous les signaux sont au vert pour le plus gros transfert de l’histoire du football, et aussi l’une des plus grosses surprises tant il y a quelques jours encore, l’international brésilien semblait bien loin de devoir quitter le FC Barcelone.