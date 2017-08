PSG : Neymar tord le cou à cette rumeur qui enfle sur Messi

Dans : PSG, Ligue 1.

Passer du FC Barcelone au Paris Saint-Germain n’est, pour le moment, pas un choix fréquent en ce qui concerne les joueurs au sommet de leur art.

Néanmoins, c’est le choix effectué par Neymar et forcément cela fait beaucoup causer. Outre le prix de son transfert, nombreux sont ceux qui se demandent si son choix n’est pas uniquement motivé par l’idée d’être le joueur le mieux payé d’Europe, ou par l’idée d’être la star incontestée d’un club européen aux grandes ambitions. Sur cette dernière éventualité, le joueur brésilien a pris lui-même le soin de répondre, expliquant qu’il ne fallait pas mettre son départ du FC Barcelone sur le thème de sa jalousie à l’égard de Lionel Messi, qu’il considère à la fois comme un ami et comme le meilleur joueur au monde. Tout simplement.

« Non, c’est plutôt le contraire. L’une des motivations de signer au Barça était de jouer aux côtés de Messi. C’est mon idole. La première semaine à Barcelone j’étais nerveux de m’entraîner avec lui. Mais après il n’y avait plus aucune pression. Jouer avec les meilleurs c’est plus facile. Je remercie Messi car il m’a accueilli et j’ai beaucoup appris à ses côtés. Et maintenant je suis Paris, très heureux et j’espère pouvoir gagner des titres avec mes nouveaux coéquipiers », a livré le nouvel attaquant parisien, qui refuse de faire de ce transfert un caprice de diva pour être le numéro 1 dans son club.