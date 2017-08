PSG : Neymar signe à Paris, Amiens s'auto-chambre

Dans : PSG, ASC, Ligue 1.

C’est dans l’anonymat le plus total que le SC Amiens prépare le premier match en Ligue 1 de son histoire. Il faut dire que la veille de cette rencontre, son adversaire, le PSG, a bouclé et présenté le joueur le plus cher de l’histoire, tout juste recruté en provenance du FC Barcelone. Du côté du club picard, on prend tout cela avec beaucoup d’humour et de recul, en prêtant notamment quelques propos - imaginaires bien sûr - à l’attaquant brésilien sur le prestige de son futur adversaire au Parc des Princes.