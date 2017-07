PSG : Neymar sera présenté dans Paris mercredi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain ne fait plus aucun doute puisque les dates de l'officialisation de son transfert et de sa présentation sont officieusement connues.

Neymar sera bientôt un joueur parisien. Désireux de quitter Barcelone, où Messi et Suarez lui faisaient de l'ombre, l'attaquant brésilien va devenir la nouvelle figure de proue du club de la capitale française, qui va dépenser 222 ME pour l'acheter. Alors que toutes les parties attendent sagement la fin du mois de juillet, pour que le père de Neymar touche une prime de 26 ME en provenance du Barça, prévue dans le contrat de son fils au 31 juillet 2017, le PSG prépare activement l'arrivée de sa nouvelle star.

Selon Paris United, l'officialisation du transfert interviendra ce mardi, après avoir passé sa visite médicale au Qatar. Ensuite, Neymar sera présenté mercredi dans Paris, et non pas au Parc des Princes. D'après les informations d'Europe 1, « les dirigeants du club ont demandé à la préfecture de pouvoir présenter Neymar dans Paris et la requête a été acceptée par les autorités ». La gendarmerie est déjà à pied d'œuvre pour assurer la sécurité de l'événement. Comme cela avait été le cas en 2012 lors de l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic au Trocadéro, Neymar s'apprête donc à vivre une présentation en grande pompe, à la hauteur des attentes placées en lui du côté du PSG.