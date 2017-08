PSG : Neymar se confie et livre les raisons de son transfert

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ce vendredi matin, les supporters du Paris Saint-Germain doivent tout de même se pincer pour y croire. Neymar est désormais un joueur parisien, lui qui faisait partie du trio magique du FC Barcelone et dont le transfert semblait impensable il y a moins d’un mois de cela. Mais tout s’est mis en place rapidement, et la finalisation de ce transfert a autant scotché les suiveurs en France qu’en Espagne. De son côté, le joueur, qui verra ses revenus grimper de manière vertigineuse, va aussi devoir montrer qu’il effectue un choix sportif pour être la star d’une équipe qu’il entend monter jusqu’au sommet. Sur son compte Instagram, Neymar a ainsi livré un long post pour expliquer sa décision, rendre un énorme hommage à Barcelone et sa star argentine Lionel Messi, et annoncer que le PSG pouvait désormais compter sur lui.

« J'ai préparé un message pour aujourd'hui. La vie d'un athlète est faite de challenges. Certains nous tombent dessus. D'autres sont le fruit de nos propres décisions, pour maintenir la lumière qui illumine notre carrière, laquelle est intense mais courte. Le FC Barcelone était plus qu'un challenge. C'était le rêve d'un enfant qui jouait avec ces stars au jeu vidéo. Je suis arrivé en Catalogne quand j'avais 21 ans, rempli de challenges. Je peux me souvenir de mon premier jour au club, avec les idoles Messi, Valdès, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets et beaucoup d'autres. J'ai attendu mon tour pour jouer dans un club qui est "mes que un club".

Le FC Barcelone est une nation qui représente la Catalogne. J'ai eu l'honneur de jouer avec le meilleur joueur que j'ai vu dans ma vie et je suis sûr que je n'en verrai pas un autre comme lui du reste de mon vivant. Messi est devenu mon ami sur comme en dehors du terrain. C'était un honneur de jouer avec lui. J'ai fait partie d'un trio avec Messi et Suarez qui a fait l'histoire. Nous avons conquis tout ce qu'un joueur peut conquérir. J'ai vécu des moments inoubliables et dans une ville qui est plus qu'une ville.

Mais un joueur (moi) a besoin de challenges. Pour la deuxième fois de ma vie, j'ai contredit mon père. Père, je comprends et respecte ton opinion mais ma décision est faite, et je te demande de me soutenir comme tu l'as toujours fait. Le FC Barcelone et la Catalogne seront toujours dans mon coeur. Mais j'ai besoin d'autres challenges. J'ai accepté la proposition du PSG pour tenter de nouveaux succès et aider le club à gagner des titres que les supporters veulent. Le PSG m'a proposé un plan de carrière audacieux et je suis prêt à embrasser ce challenge.

Je remercie les fantastiques supporters blaugranas et tout ce que j'ai appris avec les grands joueurs que j'ai eu la chance de croiser dans le vestiaire. Aujourd'hui, je sens dans mon coeur que c'est le temps de partir. Le PSG sera ma maison pour les prochaines années. Je vais travailler dur pour honorer toute la confiance qui a été placée dans mon football. J'ai pu compter sur le support de vous tous depuis 2009 : fans, amis, professionnels qui étaient avec moi, et ma famille, laquelle a souffert de quelques problèmes qui me sont parvenus pendant cette période de ma carrière. Aujourd'hui, vous méritez la paix. C'est une décision difficile mais je l'ai prise avec la maturité que j'ai accumulée durant mes 25 années.

Barcelone, merci pour tout. Paris, j'arrive !

Que Dieu nous bénisse et nous protège », a livré le star brésilienne, qui laisse clairement entendre que la décision de son père était plutôt de le faire rester au FC Barcelone, et que c’est donc lui qui a poussé à ce que son transfert se fasse cet été.