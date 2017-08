PSG : Neymar privé de PSG-Amiens, l'Espagne se venge petitement

Dans : PSG, Ligue 1, ASC.

Les joueurs d'Amiens en rêvaient, ou pas, mais les supporters du PSG n'attendaient, eux, que cela, ce premier match de la saison ce samedi devait marquer les grands débuts de Neymar en Ligue 1. malheureusement Neymar ne débutera pas sous ses nouvelles couleurs au Parc des Princes. Si la nouvelle star brésilienne du Paris Saint-Germain sera officiellement présentée au public à partir de 15h45 dans le stade de la capitale, Neymar ne pourra pas jouer. Pourtant il l'avait confié vendredi lors de sa conférence de presse, il voulait vraiment être aligné contre Amiens, ou au moins jouer quelques minutes.

Cependant, pour cela il fallait que la Fédération espagnole de football transmette à la Ligue de Football Professionnel le Certificat International de Transfert avant minuit. Et la LFP n'ayant pas reçu ce document obligatoire, le contrat de Neymar ne peut pas être officiellement et définitivement homologué. Il s'agit clairement d'une petite vexation décidée par l'instance espagnole, qui comme la Liga n'a pas apprécié de voir la Ligue 1 lui prendre une de ses stars. Mais quoi qu'il advienne, le Certificat devrait arriver rapidement à la Ligue de Football Professionnel, et Neymar sera disponible dans une semaine pour le déplacement du PSG à Guingamp.