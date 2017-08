PSG : Neymar pourrait jouer contre Amiens

Dans : PSG, Ligue 1.

Nouvelle figure de proue du Paris Saint-Germain, Neymar sera bien évidemment chouchouté et écouté pour tout ce qui concerne ses premières sensations.

L’attaquant brésilien, qui est doublement en retard physiquement sur ses nouveaux coéquipiers, rêverait néanmoins de disputer le premier match de la saison, ce samedi face à Amiens, selon L’Equipe En effet, l’ancien barcelonais se juge apte pour cette rencontre d’ouverture au Parc des Princes, même s’il avait une reprise plus progressive avec le club catalan, qui reprend la compétition plus tard, et a ensuite perdu quasiment une petite semaine dans les avions et les discussions, et a zappé quelques jours d’entrainement.

Neymar sera-t-il tout de même intégré au groupe pour la venue du promu picard, ou bien attendra-t-il sagement d’être prêt physiquement avec l’accord du staff médical pour lancer sa carrière parisienne dans les meilleures dispositions ? La réponse devrait être rapide, ce vendredi en conférence de presse de présentation.