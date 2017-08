PSG : Neymar officialisé jeudi ? Tout se met en place !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le puzzle qu'est le transfert de Neymar au PSG est bientôt terminé. Et ce mercredi l'imminence d'une annonce est confirmée par quelques informations qui fuitent en provenance du club de la capitale.

Neymar joueur du Paris Saint-Germain, c'est pour bientôt et très probablement pour ce jeudi. La star brésilienne, qui a fait ses adieux au FC Barcelone dans la matinée, a immédiatement pris l'avion, pour Porto, même si quelques journalistes avaient fait le déplacement cet après-midi au Bourget au cas où un changement de plan de vol intervenait. A Porto, Maxwell attendait Neymar, où les deux devraient prendre un avion privé afin d'arriver jeudi matin à Paris.

Une fois arrivé dans la capitale, l'attaquant brésilien passera sa visite médicale et le club pourrait officialiser sa signature dans la journée. Selon plusieurs sources, les salariés de la boutique officielle du PSG ont été informés que celle-ci sera ouverte exceptionnellement jusqu'à minuit ce jeudi. Forcément, on imagine que ces heures supplémentaires seront consacrés à la vente de maillots floqués du nom de Neymar et de son numéro...lequel devrait être le 10 que Javier Pastore laissera à son nouveau coéquipier. Bien entendu, Neymar ne jouera pas contre Amiens, samedi en ouverture du championnat, mais il sera présent dans les tribunes du Parc des Princes à l'occasion de ce match.