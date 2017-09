PSG : Neymar n°1, Verratti surcoté... Les notes du PSG dans FIFA 18 !

Dans : PSG.

Le 29 septembre prochain, les fans de football et de jeux vidéo pourront enfin acheter FIFA 18. En attendant, EA SPORTS continue de faire monter la sauce en faisant (volontairement) fuiter quelques indices sur le jeu. Parmi les indices recherchés par les amateurs du jeu, les notes des joueurs de leur équipe préféré. Et à l’occasion d’un tournoi événement à Londres, les « stats » de l’effectif du Paris Saint-Germain ont été révélées. Sans surprise, Neymar et Thiago Silva sont les deux meilleurs joueurs du club de la capitale.

Gardiens : Trapp (82/100), Aréola (79), Descamps (63)

Défenseurs : Thiago Silva (88), Marquinhos (83), Kimpembe (76), Kurzawa (80), Berchiche (77), Dani Alves (84), Meunier (81)

Milieux : Thiago Motta (81), Callegari (64), Verratti (87), Rabiot (80), Nkunku (71), Pastore (83), Lo Celso (74), Ben Arfa (81)

Attaquants : Neymar (92), Draxler (84), Lucas (82), Di Maria (85), Cavani (87), Mbappé (83)