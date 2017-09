PSG : Neymar, Mbappé... Tolisso avoue que le Bayern a peur de Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Bundesliga.

Interrogé sur le Paris Saint-Germain, son futur adversaire en Ligue des Champions avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso n'a pas tari d'éloges par rapport à l'attaque francilienne.

Cet été, le club de la capitale française n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer son effectif. En s'offrant Neymar, l'un des meilleurs joueurs au monde avec Messi et Cristiano, pour 222 ME, et en faisant venir Mbappé, le plus grand espoir du football mondial, dans le cadre d'un prêt de 180 ME, Paris a formé un très grand trio offensif. De quoi faire pâlir d'envie les plus grands clubs européens ? Si l'on en croit les dires de Corentin Tolisso, le Bayern Munich tremble devant la « MCN » avant de retrouver le PSG en phase de groupes de la Ligue des Champions.

« On va avoir l’occasion de rencontrer l’équipe qui est la plus attendue en Ligue des Champions cette saison. Ils ont frappé très fort. Ils sont très attendus. Nous serons la première grosse équipe qu’ils affronteront. Le PSG fait peur, et pas qu’en Allemagne je pense. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd’hui, ils ont l’un des meilleurs joueurs au monde, si ce n’est le meilleur à l’heure actuelle. Ils ont aussi recruté Kylian Mbappé, qui est considéré comme le joueur avec le plus gros potentiel de ces dernières années. Le PSG est une équipe qu’il ne faut pas prendre à la légère. Neymar, Cavani, Mbappé… On peut même ajouter Di Maria parce qu’ils peuvent commencer à quatre comme ça. Je pense que c’est la meilleure attaque d’Europe », a lancé, sur le Canal Football Club, Tolisso, qui se félicite donc du mercato du PSG... contrairement à ses dirigeants allemands, qui n'ont eu de cesse de critiquer la stratégie dépensière de Paris.