PSG : Neymar égale Ibrahimovic, Cavani... et Florian Maurice

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Neymar réalise de très grands débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain. C'est le moins que l'on puisse dire. Décisif dès son premier match face à Guingamp la semaine dernière (0-3), avec un but et une passe décisive, l'attaquant brésilien a continué sur sa lancée ce dimanche contre Toulouse (6-2), en marquant deux fois et en délivrant deux passes décisives.

Pour sa première sortie au Parc des Princes sous le maillot francilien, l'ancien du Barça a donc marqué, et imite ainsi Ibrahimovic et Cavani. Et en scorant lors de ses deux premiers matchs de L1 avec Paris, Neymar fait oublier un certain Florian Maurice, qui avait réussi ses débuts au PSG en 1997 avant d'être aujourd'hui recruteur pour l'Olympique Lyonnais.