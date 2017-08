PSG : Neymar devient ambassadeur d'Handicap International

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar était présent ce mardi à Genève afin d'annoncer sa décision de s'engager officiellement auprès de l'association Handicap International, qui oeuvre en faveur des des personnes handicapées dans les pays pauvres, les victimes de conflits et de catastrophes naturelles. L'attaquant brésilien a donc été nommé ambassadeur international de l'ONG, et il participera activement à des opérations afin de faire connaître cette association et ses actions.

« Cherchant à soutenir des actions dans ce domaine à l’échelle mondiale, Neymar Jr a découvert le travail de Handicap International au début de l’année 2016. Il a exprimé le souhait de se rendre sur le terrain pour découvrir les projets de l’association, ce qui n’a pas encore été possible pour des raisons d’agenda. En octobre 2016, il a exprimé sur les réseaux sociaux son soutien aux actions de l’association en Haïti, suite à l’ouragan Matthew. Et il a répondu présent à l’invitation de Handicap International de venir à Genève pour l’événement », a précisé Handicap International. A Genève, Neymar a lancé un message de soutien aux personnes handicapées, demandant que ces dernières soient plus facilement intégrées dans la société.