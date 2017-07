PSG : Neymar demande à jouer avec Ben Arfa, la vanne fait mouche

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Indésirable du côté du Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa accueille la rumeur Neymar avec le sourire.

Présent au Camp des Loges, alors que tout le club de la capitale française est actuellement aux Etats-Unis pour préparer la saison prochaine, Hatem Ben Arfa ne se morfond pas. L'attaquant français accepte plus ou moins sa situation. Mais en attendant de trouver une issue favorable, qui passera forcément par un départ car Unai Emery ne compte plus sur lui, l'ancien Niçois fait preuve d'autodérision à propos de la rumeur Neymar.

Ce vendredi matin, L'Equipe publiait un dessin de Faro sur lequel on voit Antero Henrique dire que Neymar « exige de jouer avec Ben Arfa » pour venir à Paris, ce qui fait bondir Nasser Al-Khelaïfi, Unai Emery et l’émir du Qatar, présents à ses côtés. Réagissant à cet acte humoristique, Ben Arfa a simplement lancé un « Mdr » sur Instagram. Preuve que sa situation tendue au PSG ne le tracasse pas plus que cela...