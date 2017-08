PSG : Neymar déglingue la direction du FC Barcelone

Dans : PSG, Liga.

Après son magnifique match contre Toulouse dimanche (6-2), durant lequel il a marqué deux fois et délivré deux passes décisives, Neymar n'a pas hésité à charger la direction du FC Barcelone.

« Neymar a pris sa décision de rejoindre le PSG, mais la forme n’est pas correcte. Il ne s’est pas comporté comme nous l’attendons d’un joueur du Barça. Nous aurions préféré plus de franchise ». Quelques jours après avoir perdu Neymar, officiellement parti au PSG contre un chèque de 222 ME le 3 août dernier, Josep Maria Bartomeu avait fustigé l'attitude de l'attaquant brésilien, coupable selon lui d'un mauvais comportement pendant les négociations de ce transfert record. S'il n'a plus que ses yeux pour pleurer, même si le FCB devrait réaliser une fin de mercato estivale de folie pour compenser cette perte, le président du Barça ne laissera pas un bon souvenir dans la tête de Neymar.

« Je suis très triste par rapport à leur attitude. Pour moi, ce sont des personnes qui ne doivent pas être au Barça. Barcelone mérite mieux, et tout le monde le sait », a lancé, en zone mixte, Neymar, qui règle donc ses comptes avec son ancien club en démontrant que le président Bartomeu est l'un des principaux responsables de son départ du Barça. Quoi qu'il en soit, Neymar est d'ores et déjà en train de tourner la page, et ses débuts tonitruants au PSG, avec trois buts et trois passes décisives en deux matchs de L1, le prouvent...