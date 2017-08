PSG : Neymar débutera en Ligue 1 sur un véritable billard

Dans : PSG, Ligue 1, EAG.

Tout juste arrivé en France et donc dans notre bonne vieille Ligue 1, Neymar n’est probablement pas au courant de tous les us et coutume de l’hexagone, et notamment des difficultés que rencontrent les clubs pour proposer une pelouse digne de ce nom. Ce ne seras pas le cas ce dimanche pour le choc qui sera diffusé de manière XXL à l’international, puisque la pelouse du stade Roudourou de Guingamp est parfaitement impeccable à l’approche de la rencontre, comme le démontre le reporter de Goal Loïc Tanzi, présent sur place.