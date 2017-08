PSG : Neymar contre Guingamp, une grosse erreur selon Courbis

Dans : PSG, Ligue 1, EAG.

Neymar fera, à priori, ses grands débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain ce dimanche soir à Guingamp. Mais pour Rolland Courbis, cette décision de faire jouer la star brésilienne au Roudourou n'est pas vraiment la plus judicieuse. Ce n'est du moins pas celle qu'aurait prise l'ancien entraîneur qu'il est. Et sur SFR Sport, il a expliqué pourquoi.

« Je ne le ferais pas jouer. J’attendrais pour le faire démarrer dans un autre contexte. Pas à l’extérieur contre une équipe qui va jouer un petit peu le match de sa vie, ce qui est tout à fait logique. Qu’il puisse démarrer au Parc des Princes dans une semaine, ce qui lui donnerait une semaine supplémentaire pour souffler et bien se mettre en forme dans sa nouvelle équipe, je pense que ce serait la meilleure solution », a expliqué Rolland Courbis, qui pense que le PSG et Neymar n'ont rien à gagner à lancer la star brésilienne ce dimanche dans un match forcément traquenard, Paris n'ayant pas connu que des victoires du côté de Guingamp. Les supporters du PSG et ceux de l'EAG qui seront au stade ne pensent probablement pas la même chose.