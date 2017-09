PSG : Neymar chipé au Barça, une vengeance du Qatar ?

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Pendant que Neymar continue d’éblouir la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, son transfert fait toujours jaser.

Et l’on ne parle pas seulement de Javier Tebas, le président de la Liga, ou de Jean-Michel Aulas, le patron de l’Olympique Lyonnais. Certains entraîneurs de renom donnent également leur avis sur cette opération à 222 M€. C’est notamment le cas de Louis van Gaal, qui croit savoir que ce gros coup du PSG cache en réalité une vengeance qatarie sur le FC Barcelone, lequel a mis un terme à son contrat de sponsoring avec Qatar Airways.

« Le système tout entier est pourri et cela devient de plus en plus clair. Le transfert de Neymar, c’est juste la revanche d’un Cheikh que le Barça avait lâché comme sponsor, a lâché le Néerlandais interrogé par le média allemand Algemeen Dagblad. Cela n’avait rien à voir avec l’argent, c’est juste ce Cheikh et ses sentiments. »

Van Gaal et le monde du foot

« Nous sommes tombés bien bas dans le football. Et l’entraîneur n’y peut rien. Le football n’est pas le plus pur des mondes. J’ai travaillé 46 ans dans ce domaine et je ne peux pas changer ce monde. L’UEFA et la FIFA le peuvent, mais en ce moment, les deux instances semblent moins puissantes que les clubs », a constaté l’ancien coach de Manchester United, presque dégoûté par le monde du ballon rond.