Dans : PSG, Ligue 1.

Que l'on soit supporter ou pas du Paris Saint-Germain, force est de constater que la venue de Neymar a changé la face de la Ligue 1. Dimanche soir, face au TFC, la star brésilienne a prouvé qu'il était un footballeur hors du commun, et son but en toute fin de rencontre a provoqué un tremblement de terre dans les tribunes du Parc des Princes. Pour Marco Verratti, héros malheureux du match mais qui va de nouveau devoir apprendre à se calmer, Neymar est sur une autre planète. Et le milieu italien de crier au génie.

« Si Neymar m’a sauvé ? Oui, mais c’est toute l’équipe. Il y a des joueurs comme Neymar, qui changent vraiment l’équipe. Il marque des buts de dessins animés. C’est vraiment incroyable. Nous avons la chance de jouer avec lui, et les supporters de Paris et le championnat de France de l’avoir aussi. Son deuxième but ? Ça me rappelle un peu Holly e Benji (Ndlr : Olive et Tom version italienne) ! Il est face à six joueurs, il marque un but magnifique. Je pense qu’on va voir beaucoup de buts comme ça, parce que c’est un joueur formidable », s'enflamme, comme tout le monde, Marco Verratti.