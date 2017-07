PSG : Neymar aurait annoncé sa venue aux joueurs du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Le feuilleton Neymar connaît un nouveau rebondissement ce mercredi. En effet, Marcelo Bechler, qui oeuvre pour Esporte Interativo et a été à la base de la rumeur de la venue du joueur brésilien du Barça au PSG, affirme que Neymar est bel et bien persuadé de rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Selon le journaliste brésilien, qui indique avoir été menacé de mort suite à ses premières révélations sur Neymar, ce dernier a récemment parlé avec ses compatriotes brésiliens du PSG et il leur aurait expliqué qu'effectivement il allait les rejoindre à Paris cet été.

Marceolo Bechler précise que selon lui Neymar ne joue pas au plus malin en se servant de Paris pour faire grimper son tarif au FC Barcelone. Cela avait été le cas l'été dernier, mais cette fois la star brésilienne est réellement déterminée à changer de maillot lors de ce mercato et à porter celui du PSG. Info ou intox, les prochains jours devraient probablement permettre d'en savoir, le dossier Neymar pouvant être clairement lié à celui de Marco Verratti. A priori, le téléphone doit chauffer entre Paris et Barcelone...