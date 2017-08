PSG : Neymar au PSG, Xavi est totalement sidéré

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La signature de Neymar au Paris Saint-Germain a longtemps semblé être une blague, mais finalement le PSG a mené jusqu'au bout son projet totalement dingue de s'offrir la star brésilienne du FC Barcelone. Même s'il n'est plus au FC Barcelone, Xavi a regardé de près le feuilleton Neymar et l'ancienne légende du Barça, qui joue désormais au Qatar, admet être totalement sidéré par la décision de la star brésilienne. Car Xavi reconnait qu'il ne pensait pas voir un joueur tel que Neymar être tenté de quitter le FC Barcelone.

« Cela a été sa décision et il faut la respecter. C’est un choix personnel. Aujourd’hui, les joueurs évoluent là où ils en ont le plus envie. Mais personne n’aurait pu imaginer qu’il quitterait le Barça. Si j’ai été été surpris ? Enormément ! C’est bizarre qu’un joueur ne veuille pas rester au Barça. C’est même très rare. Cela faisait dix-sept ans que cela n’était pas arrivé, depuis le départ de Luis Figo au Real Madrid. Comme pour Ney, cela avait été son choix à l’époque (…) On verra bien ce qu’il donnera au PSG. Ce dont je suis sûr en revanche, c’est que le Barça ne s’attendait pas à ce qu’un club puisse payer la clause de 222ME. Maintenant, il va falloir bien gérer cet argent », explique, dans Le Parisien, le mythique milieu de terrain espagnol.