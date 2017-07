PSG : Neymar au PSG ? Un démenti qui tue la rumeur !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Un an après avoir négocié avec le Paris Saint-Germain, probablement pour mieux obtenir ce qu'il voulait au Barça, le clan Neymar est revenu à la Une de l'actualité parisienne lundi. La possibilité de voir la star brésilienne du FC Barcelone signer lors de ce mercato avec le PSG a semblé d'un seul coup possible, la presse espagnole annonçant même qu'un rendez-vous était programmé dans les prochains jours entre Nasser Al-Khelaifi et le père de Neymar. Lassé d'être dans l'ombre de Lionel Messi, le Brésilien ne serait plus aussi excité par le Barça, et c'est pour cela qu'un transfert au Paris SG revenait sur le devant de l'actualité.

Mais, cette possibilité, aussi excitante soit-elle, semble déjà avoir pris du plomb dans l'aile et à priori pour une raison relativement simple à comprendre, Neymar n'a pas du tout le désir de partir du FC Barcelone. Adria Alberts, journaliste de la Cadena Ser au près du Barça et généralement très bien informé, a indiqué qu'il avait parlé avec l'entourage de Neymar et que du côté du joueur brésilien on niait totalement un problème entre la star brésilienne et le club, et un éventuel désir de partir lors de ce mercato. Et si le dossier Verratti avait un lien avec cette rumeur ?