PSG : Neymar au PSG, la LFP retient mal sa joie !

Neymar n'a pas encore signé son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais l'accord semble tellement proche que du côté des instances du football français on a du mal à retenir sa joie. Répondant à L'Equipe en marge du Trophée des champions, qui se jouera samedi soir au Maroc, Didier Quillot a reconnu que la venue de la star du Barça au PSG serait évidemment un énorme coup pour le club de la capitale, mais également pour l'ensemble du football français.

Car le dirigeant de la LFP est bien conscient que Neymar va attirer avec lui des millions de fans et mettre un coup de projecteur incroyable sur la Ligue 1. « Ce serait bien sûr, si tel était le cas, une bonne nouvelle pour la Ligue 1, Neymar c’est une star, et il nous faut cela pour améliorer encore l’attractivité de la Ligue 1. Les stars contribuent au spectacle, contribuent à la construction d’un cercle vertueux à la fois sur le plan du spectacle sportif, à augmenter la valeur économique, marketing et l’image du foot français. Ce serait une très bonne nouvelle, je veux juste croiser les doigts. Ça aiderait également à faire parler du foot français à l’international », confie le directeur général de la Ligue de Football Professionnel, qui va désormais attendre comme tout le monde que ce transfert de Neymar au PSG se fasse…ou pas.