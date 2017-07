PSG : Neymar à Paris pour 222 ME, c'est « sérieux »

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Mis en sourdine depuis plusieurs mois, la rumeur menant Neymar au Paris Saint-Germain est de retour durant ce mercato d'été.

Lundi, le quotidien Sport annonçait un possible malaise entre Neymar et le FC Barcelone. Il n'en fallait donc pas moins pour raviver les rumeurs de départ du côté... du PSG. Et l'histoire est la même que l'année dernière, le Brésilien ne se sentant pas assez mis en avant au Barça, derrière Leo Messi, pour pouvoir jouer le Ballon d'Or. Sauf que cette fois-ci, Paris a peut-être une chance de réussir son coup. S'il a prolongé son bail catalan jusqu'en 2021 en octobre dernier avec une belle revalorisation salariale à la clé, l'international brésilien serait ouvert à un départ pour cet été.

« Sérieux », le club de la capitale française est prêt, de son côté, à payer la clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d'euros, pour l'attirer au Parc des Princes, selon Di Marzio. Après une première saison galère, Unai Emery rêverait d'accueillir la star du Barça dans son effectif avec comme objectif de remporter la prochaine Ligue des Champions. Bien décidé à faire toutes les folies possibles pour le recruter, le club francilien attend désormais la réponse de Neymar...