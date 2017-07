PSG : Neymar à Paris, ça commence à sentir pas très bon

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Il y a encore 24 heures, tout semblait clair, Neymar allait rapidement rejoindre le Paris Saint-Germain et le club de la capitale allait frapper le coup le plus énorme du mercato. Oui mais voilà, l'optimisme semble avoir changé de camp ces dernières heures, au point que désormais la tendance est plutôt favorable au FC Barcelone dans ce dossier.

Selon la presse espagnole, y compris madrilène, le père de Neymar, qui semble être le plus grand supporter du PSG, a rencontre le board du Barça et si la réunion a été brève, la tendance n'est plus à un départ de Neymar. L'opération séduction lancée par les coéquipiers du Brésilien a fait de l'effet, mais également certaines difficultés dans le financement du transfert par le PSG. Le Parisien affirme que le Paris Saint-Germain se casse la tête pour finaliser l'offre financière. « Il ressort avant tout qu’une telle opération est économiquement compliquée à finaliser (...) Il faut savoir qu’en sus de la clause libératoire de 222 M€ que Paris devra verser à Barcelone, le club de la capitale devra s’acquitter également de commissions aux différents intermédiaires, dont le père du joueur. Des commissions dont le montant estimé pourrait varier entre 30 et 35 M€. Enfin le joueur devrait, lui, percevoir dans la capitale française un salaire d’environ 30 M€ par an net d’impôts, soit environ le double à la charge du club. Tout ça en restant dans les clous du fair-play financier de l’UEFA », constate le quotidien francilien.

Cependant, l'espoir peut encore exister dans le camp du PSG, puisque Neymar n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet après la victoire du Barça contre la Juventus. De même, on peut penser qu'avant de se lancer dans ce projet, les dirigeants parisiens ont eu l'occasion de réfléchir à la manière de financer un tel transfert. Quelque chose nous dit que le feuilleton va durer encore quelques jours...