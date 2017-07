PSG : Ne cherchez plus le remplaçant de Bonucci, il joue au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En fin de semaine dernière, le Milan AC a frappé un immense coup sur le mercato en enregistrant l’arrivée de Leonardo Bonucci en provenance de la Juventus Turin. Considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur central du monde, l’international italien va forcément laisser un grand vide dans l’effectif de Massimiliano Allegri, qui se retrouve dans l’obligation de recruter une pointure à ce poste malgré la présence de Mehdi Benatia, peu utilisé la saison dernière.

Interrogé par nos confrères de Goal, Fabrizio Ravanelli a quelques idées à soumettre à son ancien club de la Juve. « La Juventus a maintenant besoin de recruter un très grand défenseur. Un joueur comme Marquinhos, Thiago Silva ou Kostas Manolas. Le joueur idéal ? Pour moi, c’est Marquinhos ! C’est l’un des cinq meilleurs défenseurs du monde » a confié celui qui a évolué à la Juventus entre 1992 et 1996. Reste que le Paris Saint-Germain ne semble pas franchement disposé à céder l’international brésilien au mercato, Unai Emery souhaitant s’appuyer sur quatre défenseurs centraux la saison prochaine et n’en disposant, pour l’heure, que trois (Marquinhos, Kimpembe et Thiago Silva).