PSG : Nasser Al-Khelaïfi s'exprime enfin sur le dossier Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Tandis qu’Unai Emery s’est déjà exprimé sur le dossier Neymar, la parole de Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas encore été entendue à ce sujet. C’est désormais chose faite. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision marocaine Medi1TV, en marge du Trophée des Champions à Tanger entre le PSG et l’ASM, le président du Paris Saint-Germain évoque Neymar en des termes très élogieux. « C’est une star mondiale » a-t-il déclaré, tout en temporisant sur l’imminence de la signature de ce dernier.

« Aujourd’hui, Neymar est un joueur de Barcelone et on verra ce qui se passera avec lui. Mais on respecte tous les contrats signés avec les autres clubs et les joueurs, a confié le dirigeant qatari, qui se sait surveillé par l’ensemble des clubs européens sur ce dossier. Je ne préfère pas, sincèrement, parler de ce sujet en ce moment. J’espère en parler à un autre moment. Je préfère ne pas donner de pourcentages non plus, mais chaque chose en son temps ». De retour à Barcelone ce mardi, l’attaquant brésilien pourrait débarquer en fin de semaine à Paris. Mais tant que rien n’est signé, ne comptez pas sur la direction du PSG pour vendre la mèche…