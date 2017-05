PSG : Naples prêt à soulager Paris d'un indésirable au salaire XXL

Dans : PSG, Ligue 1, Liga, Mercato.

Toujours sous contrat au Paris Saint-Germain, Salvatore Sirigu est un titulaire indiscutable à Osasuna, avant-dernier de Liga. Il est évident que l’international italien ne restera pas une saison supplémentaire au sein du club espagnol. Ainsi, son avenir va forcément beaucoup faire parler, tandis que Kevin Trapp et Alphonse Areola devraient rester au moins une année supplémentaire dans cette configuration. Du coup, le Paris Saint-Germain doit trouver un preneur pour Salvatore Sirigu…

Cela tombe bien, le joueur garde une belle cote en Europe malgré la saison catastrophique de son club. A la recherche d’un gardien de but en vue de la saison prochaine, Naples a établi une short-list de quatre gardiens, dans laquelle figure le portier parisien. Il n’est néanmoins pas la priorité absolue du club, qui rêve de Wojciech Szczesny. Lukasz Skorupski (Roma) et Alex Meret (Udinese) sont les autres pistes du club à ce poste pour remplacer Pepe Reina, selon les informations d’Il Mattino. Le journal italien explique par ailleurs que le gardien du Paris Saint-Germain pourrait être le plus accessible financièrement en terme d'indemnité de transfert, mais que le salaire du joueur pourrait poser problème.