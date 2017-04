PSG : Monchi confirme pour la Roma, Paris a d’autres plans

Dans : PSG, Ligue 1, Serie A.

Annoncée avant même qu’il n’officialise son départ du FC Séville, l’arrivée de Monchi à l’AS Roma est désormais en très bonne voie. Le directeur sportif espagnol, grand spécialiste du recrutement, discute depuis plusieurs semaines avec les dirigeants italiens, et se trouve désormais tout proche d’un accord, comme il l’a confié au quotidien AS.

« Rien n’est encore fait, mais on est de plus en plus proche d’un accord. Si tout se passe normalement je serai à Rome, mais tant que ce n’est pas signé rien n’est sûr. Marcelo était dans l’avion pour signer pour Séville, mais il s’est finalement engagé avec le Real Madrid en 2007. C’est pour cela que je ne veux pas tirer de plan sur la comète tant que rien n’est bouclé », a prudemment avancé Monchi. A la recherche d’un directeur sportif pour la saison prochaine, le PSG n’aura donc pas beaucoup insisté pour cette piste, alors que la possibilité de faire venir Antero Henrique devient de plus en plus sérieuse. Celui qui a occupé la fonction de directeur sportif du FC Porto pendant une décennie est désormais la cible n°1 des dirigeants franciliens.