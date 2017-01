PSG : Monaco toujours à l'aise au Parc de la Principauté

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain est passé tout proche d'une belle victoire contre Monaco, mais Bernardo Silva a finalement égalisé dans les tous derniers instants de la rencontre (1-1). Un résultat qui confirme que l'ASM est la véritable bête noire de Paris au Parc des Princes. En effet, le PSG n'a plus gagné le club du Rocher à domicile depuis février 2007. Le club francilien reste sur huit matchs sans victoire (6 nuls, 2 défaites) et Emery ne fait donc pas mieux que Kombouaré, Ancelotti et Blanc.