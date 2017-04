PSG-Monaco : Pierre Ménès furibard, il zappera ce match

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, Monaco.

Leonardo Jardim l'avait annoncé, et l'entraîneur de l'AS Monaco est passé à l'acte. Pour la demi-finale de Coupe de France face au PSG, le club de la Principauté viendra au Parc des Princes avec un groupe où la plupart des stars seront absentes, et notamment Kylian Mbappé et Falcao. Alors que l'on s'oriente vers une formation monégasque totalement remaniée afin de soulager les organismes avant les grosses échéances européennes, Pierre Ménès avoue qu'il n'apprécie pas ce choix de Jardim. Au point même de ne pas regarder ce PSG-Monaco pourtant emballant...sur le papier.

« Je pense que je vais zapper PSG Monaco vu l'équipe de Jardim. Je peux comprendre ce choix mais pas en demi finale (…) La t'es en demi c'est un manque de respect pour la compet (…) Une équipe de pépites..qui jouent en CFA (...) Tu es en demi finale merde. Qu'est ce qu'on dirait si le PSG faisait ça », a ironisé le consultant de Canal+, déçu que le coach de l'AS Monaco tourne le dos à la Coupe de France, une épreuve pourtant importante dans notre football.