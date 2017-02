PSG : Monaco champion, Meunier n’y croit pas une seconde

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Plus les semaines passent et plus le Paris Saint-Germain perd les faveurs des pronostics dans la course au titre. D’un côté, les Parisiens inquiètent dans le contenu de certains matchs. De l’autre, leur principal concurrent cartonne.

On pense évidemment à l’AS Monaco qui a mis presque tout le monde d’accord en l’espace d’une semaine. Cela avait commencé avec un bon match nul à Paris (1-1), suivi d’une victoire étincelante face à l’OGC Nice (3-0) samedi dernier. Et même lorsqu’ils sont bousculés, comme à Montpellier mardi, les hommes de Leonardo Jardim finissent par l’emporter (1-2). La chance du champion, diront certains, alors que le latéral droit du PSG Thomas Meunier n’est pas du tout impressionné par l’ASM.

« En réalité, quand on a joué contre eux ils ne m’avaient pas bluffé. Je m’attendais à une équipe qui devait faire un meilleur match, a confié le Belge sur RMC. On n’a pas été très bluffant non plus. C’est une équipe qui tient la route, très bien "balancée" (équilibrée, ndlr), une équipe jeune. Ils en veulent, ont beaucoup de qualités offensives. Ça se jouera jusqu’au bout pour le titre, ce ne sera pas évident mais, en fin de compte, je pense quand même que le PSG prendra le dessus. » Le genre de déclaration qui refera surface si tout ne se déroule pas comme prévu...