PSG : Monaco champion, Emery peut se le permettre

Dans : PSG, Ligue 1.

Un véritable magicien. En l’espace de quelques semaines, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery a transformé ses détracteurs en admirateurs.

Il a suffi d’un joli tour contre le FC Barcelone (4-0) en Ligue des Champions et d’une démonstration à Marseille (1-5) en Ligue 1 pour mettre tout le monde d’accord. A commencer par Didier Roustan qui estime qu’un éventuel échec en championnat ne doit pas effacer tout le travail de l’Espagnol.

« On n’est pas obligé d’attendre la fin de saison pour juger Emery, a commenté le journaliste de L’Equipe TV. Les éléments feront peut-être que le titre va leur passer sous le nez. Il peut y avoir une remontada, un tirage… Les résultats ne seront pas secondaires, mais on a compris, on a vu. On a vu contre le Barça, même si des experts disent qu’ils sont nuls alors qu’ils viennent de battre l’Atlético encore une fois, on a vu contre l’OM, qui n’avait pas encaissé ça depuis 47 ans même si certains disent qu’il n’y a rien en face, des victoires significatives. »

Sans titre, Emery a déjà tout gagné...

« Au delà du 4-0, du 5-1, il y a du jeu, une volonté, des sorties de balle, des trucs travaillés, j’ai compris et je n’ai pas besoin d’attendre la fin de saison. Il met quelque chose en place. Si juste parce que le PSG n’est pas champion c’est un échec, il faut faire autre chose, a défendu notre confrère. Monaco avec ce rythme ils vont battre le record de points derrière le PSG de la saison dernière. C’est-à-dire que Monaco fait mieux que toutes les premières années qataries du PSG. On est obligés d’en tenir compte. Après les gens font ce qu’ils veulent. » Pas sûr que le président Nasser Al-Khelaïfi soit du même avis.