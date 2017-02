PSG : Meunier toujours blessé, Aurier va enchainer

Dans : PSG, Ligue 1.

Très sérieux en ce début d'année 2017, où il bouscule clairement la hiérarchie depuis le départ de Serge Aurier à la CAN, Thomas Meunier connaît un petit coup d'arrêt... Absent du groupe parisien, mardi à Rennes en Coupe de France (0-4), le latéral belge devrait être forfait pour le match de championnat contre Dijon, samedi, à cause d'une « légère entorse de la cheville », et non pas à cause d'un problème de genou, comme Unai Emery l'avait laissé entendre en début de semaine. C'est donc un moindre mal pour Meunier...