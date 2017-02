PSG : Meunier sait qu’il peut se faire dégommer à tout moment à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Un début de saison timide dans la foulée de son transfert surprise, puis une montée en puissance épatante. Thomas Meunier a répondu présent pendant les absences de Serge Aurier, avant de prendre une autre dimension tandis que l’Ivoirien disputait la Coupe d’Afrique des Nations. Au point de faire douter Unai Emery, qui a tranché mardi en l’alignant comme titulaire contre le FC Barcelone. Avec une réussite sans égal puisque s’il a parfois été en difficulté défensivement face à Neymar, cela a tenu, et il a su faire la différence avec son apport offensif. Félicité de partout, le Belge sait toutefois que cela peut tourner vite dans l’autre sens dans un club aussi médiatique que le PSG. Surtout pour lui, qui ne fait jamais dans la langue de bois et n’ignore pas que cela peut se retourner contre lui si les choses vont moins bien.

« Garder les pieds sur terre au PSG ? Il faut être bien entouré, ça peut vite partir en cacahuète. Faire attention à tout. Paris est une ville avec beaucoup de tentations. Les sorties, boire un verre et autres… Il faut juste mettre un barrière entre le football et les divertissements. L’argent ? Les 500 ME de budget du PSG, je ne les touche pas. Dans le club en lui-même, il y a une pression médiatique assez importante par rapport à ça. Si je dis une connerie ce soir, je suis mort (rires) », a confié Thomas Meunier sur TMC. Néanmoins, à l’heure actuelle, l’ancien de Bruges fait un sans faute pour ses sept premiers mois à Paris.