PSG : Meunier ne parie pas 1 euro sur le PSG en Ligue des Champions

Toujours en quête d'une Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain manque encore d'arguments pour dominer le football européen, selon Thomas Meunier.

Depuis l'arrivée des Qataris en 2011, le club de la capitale française affiche l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, l'objectif n'a pas été rempli... Loin de là même puisque le PSG n'est pas encore rentré dans le dernier carré européen, après plusieurs chutes en quarts ou en huitièmes de finale. Un échec qui pourrait se répéter la saison prochaine. C'est en tout cas l'avis de Thomas Meunier, qui explique pourquoi le PSG n'est pas encore prêt pour être sur le toit de l'Europe.

« Pour aller chercher cette Ligue des champions, il manque du temps. Cela ne se construit pas comme ça. Je trouve qu'au niveau communication, le club a été très impatient en disant que la Ligue des champions était la priorité. C'est ambitieux et ils s'en donnent les moyens avec les joueurs qui arrivent pour la gagner. Mais je pourrais parier 10 000 euros sur le fait qu'on gagne le championnat, mais je ne pourrais pas mettre 1 euro sur le fait qu'on gagne la Ligue des champions. Il y a trop de critères en jeu. Pour moi, si le club atteint déjà le dernier carré, ce sera bien. Ce n'est pas dans la culture du club de penser comme un géant, pour l'instant. Il y a quelque chose qui doit être ancré dans un club par rapport aux joueurs, c'est que tu vis pour ce club. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on te fournit à la base, mais qui se gagne comme au Real ou au Barça. Pour ça, il te faut des joueurs formés sur place ou qui sont là depuis 5-6 ans. La mentalité comme celle-là n'est pas encore intégrée au PSG parce qu'il y a eu beaucoup de changements, même au niveau de la direction. Il faut trouver une stabilité et fonder quelque chose là-dessus. Si on parvient à garder le même noyau, le même coach, ça peut arriver facilement. Pour moi, ce n'est pas encore notre moment », a avoué Meunier sur Goal. L'international belge estime donc que la venue de Dani Alves et les potentielles arrivées de Neymar et d'Alexis Sanchez ne changeront pas grand-chose au PSG, qui a surtout besoin d'une nouvelle culture club pour gagner la C1. Aux dirigeants de l'écouter ou pas...