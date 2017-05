PSG : Meunier kiffe d'être en concurrence avec Aurier

Dans : PSG, Ligue 1.

Convaincant pour sa première saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a livré son analyse sur la concurrence avec Serge Aurier.

Débarqué l'été dernier à Paris dans la peau du remplaçant de luxe de Serge Aurier, Thomas Meunier a grignoté son retard sur le latéral ivoirien tout au long de la saison. Finalement devenu titulaire par intermittence, l'international belge réalise une belle saison, et il est même la principale satisfaction du dernier recrutement du PSG. Très à l'aise dans le club de la capitale, le défenseur de 25 ans a désormais l'ambition de devenir un cadre à Paris. C'est en tout cas ce qu'il a confié après son très bon match face à Bastia samedi (5-0), au cours duquel il a délivré une passe décisive.

« Je trouve que ça alterne encore bien avec Serge. De là à dire que je suis titulaire, non pas encore totalement. Maintenant avec ma cheville, ce n’est pas toujours évident pour moi de tenir le rythme. Ça alterne bien avec Serge. On fait le boulot à chaque fois. Pour moi, c’est déjà une très bonne saison. Je suis très content de ce qui m’arrive car c’était inespéré à la base que je reçoive autant de temps de jeu. Si je peux encore grandir et acquérir plus de temps de jeu l’année prochaine, ce serait parfait », a lancé, en zone mixte, Meunier, qui sait donc qu'il devra confirmer la saison prochaine s'il veut devenir indiscutable sous les ordres d'Emery... À moins qu'Aurier ne l'aide en partant du PSG au mercato ?