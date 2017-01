PSG : Meunier fait une demande aux « amis marseillais »

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Thomas Meunier, défenseur du PSG, après la victoire contre Rennes (0-1) : « En seconde période, on est restés 35 minutes dans notre partie de terrain. Ce n’est pas normal pour une équipe comme le PSG. On doit asseoir cette domination. On l’a bien fait en première période. Il y avait un peu de frustration. On voyait que ce n’était pas net. Qualitativement, on a un bon groupe. On arrive toujours à faire la différence. Défensivement, tout le monde a travaillé. On a été exemplaires. Tout le monde s’est battu. On a travaillé l’un pour l’autre. Il y avait une mise au point à faire en déplacement. Il y a un Marseille-Monaco… Si nos amis marseillais (sourires) pouvaient faire un résultat… Ce serait magnifique pour tout le monde. Draxler ? Il apporte une certaine concurrence, c’est super important, il a le niveau pour le PSG et même plus haut. C’est le style que j’apprécie, simple et technique. Il sait ce qu’il faut faire au bon moment. Il a de bons déplacements sans le ballon », a-t-il déclaré sur Canal+.