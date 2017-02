PSG : Meunier explique pourquoi Paris sera champion

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Belle révélation de la Ligue 1 et probablement considéré comme la meilleure pioche de l’été dernier, Thomas Meunier parvient à s’adapter facilement à son rôle de doublure sur le côté droit de la défense du PSG. Surtout connu en France pour son Euro 2016 réussi avec la Belgique, l’ancien de Bruges découvre le championnat de France avec appétit, et sans langue de bois. De quoi lui permettre de se lâcher quand on lui demande ce que vaut la L1 à ses yeux, et surtout pourquoi le PSG sera champion en fin de saison.

« Je vois un championnat avec énormément de qualité, et aussi avec un certain enthousiasme. Des clubs comme Lille et Marseille qui ont été rachetés, Lyon qui a investi pas mal. Il y a cette envie de faire grandir le championnat et les équipes pour rivaliser avec les plus grands clubs européens. Pour le championnat de France et le monde du foot en général, c’est super bien. Pourquoi le PSG sera champion ? Parce qu'on est comme les Allemands, on gagne toujours à la fin. Tout simplement », a livré un Thomas Meunier qui n’oublie pas Monaco dans les raisons de suivre le championnat de France cette saison, le club de la Principauté ayant des résultats « impressionnants » à ses yeux.