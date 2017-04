PSG : Meunier entonne un « On vient, on gagne et on s’en va »

Difficile de donner un favori pour la finale de la Coupe de la Ligue qui se jouera ce samedi soir à Lyon entre le PSG et l'ASM. Si Monaco est devant le Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1, le club de la capitale a l'habitude de ces finales nationales où les joueurs parisiens sont invincibles depuis plusieurs saisons. A quelques heures de cette belle rencontre, Thomas Meunier s'est exprimé sur le site du PSG.

Et si l'international belge reste tout de même un poil prudent, il estime que le Paris Saint-Germain a la totalité des atouts pour gagner une Coupe de la Ligue de plus. « On a fait notre maximum, avec des analyses vidéo et du travail tactique durant les entraînements. On sera fin prêt ! On sait ce que l’on a à faire. Cela ne sert à rien de se raconter des histoires, on va là-bas pour gagner, sans aucun doute (…) Les deux équipes vont prendre beaucoup des risques. Cela se joue sur un match, il n’est donc plus possible de faire des calculs, comme en championnat. On va devoir jouer le tout pour le tout, quitte à prendre un peu de risque. Je pense que Monaco sera dans la même optique. C’est une équipe qui aime jouer au football, cela promet donc un très beau match, prévient Thomas Meunier, qui est bien conscient de l’importance d’une victoire du PSG à cet instant de la saison et surtout dans le climat qui entoure le Paris SG depuis l’élimination en Ligue des champions. Il faudra faire le maximum pour réaliser un nouveau quadruplé cette saison. C’est l’objectif de tout le club : joueurs, staff, supporters. Paris a montré ces dernières saisons que l’on pouvait compter sur lui, et il faut que cela reste ainsi. »