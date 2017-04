PSG : Meunier a vu une faillite psychologique à Metz

Dans : PSG, Ligue 1, Metz.

Thomas Meunier, défenseur du PSG, après la victoire arrachée à Metz (2-3) en match en retard de championnat : « Notre première période a été vraiment très très bonne, avec un bon travail collectif aussi bien offensif que défensif, vraiment appliqué. Il y a eu du laisser aller en seconde mi-temps. On a perdu beaucoup de ballons, au milieu, on a fait beaucoup de fautes évitables autour des 16m. On s'est vraiment compliqué la tâche et pour clotûrer le tout, on a raté deux ou trois belles occasions. Maintenant, on a eu pas mal de réussite et un beau but de Blaise pour entériner la victoire mais je vous avoue que ça a été compliqué. Bien sûr. On se met une sorte de pression inutile. A 0-2 à la mi-temps, tout le monde était en stress. On ne se facilite pas la tâche, autant psychologiquement que physiquement. Pour moi, il faut qu'on puisse avoir confiance en nous, tout simplement achever le match comme on a l'habitude de le faire et comme on l'a déjà fait dans le passé ».