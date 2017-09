PSG : Messi dépassera toujours Neymar, le Celtic sait pourquoi

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Passé du FC Barcelone au Paris Saint-Germain cet été, Neymar n’a pas changé. Le Brésilien est toujours capable d’exploits, mais aussi de gestes inutiles.

C’est d’ailleurs ce deuxième aspect qui a agacé le Celtic Glasgow. Surclassés par le vice-champion de France (0-5) mardi en Ligue des Champions, les Ecossais n’ont pas apprécié l’attitude de l’attaquant parisien. C’est pourquoi le jeune Anthony Ralston a échangé des mots doux avec l’ancien Blaugrana, également critiqué par l’autre défenseur Mikael Lustig qui ne voit pas Neymar obtenir la même cote de popularité que Lionel Messi.

« Je pense qu'il est déjà au niveau de Messi et de Cristiano Ronaldo. Il est si tranchant, c'est un joueur extraordinaire. Mais s'il veut être autant apprécié que Messi, il doit arrêter ça, a prévenu le Suédois pour le Daily Mail. C'était comme d'habitude avec Neymar. C'est un joueur incroyable, mais on a vu d'autres choses avant, et on le reverra encore. J'avais déjà dit auparavant que cela faisait partie de son jeu. Il essaye d'amplifier les fautes pour faire expulser le défenseur. » Un défaut déjà souligné en Liga.