PSG : Ménès et Beye sont admiratifs devant Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour sa grande première sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar n'a pas déçu. C'est le moins que l'on puisse dire. Auteur d'un but et d'une passe décisive, et impliqué sur l'ouverture du score contre son camp d'Ikoko, l'attaquant brésilien s'est montré indispensable à son équipe, avec ses 127 ballons joués. Une théorie que Pierre Ménès a validé.

« Neymar a joué dans l'axe-gauche. Il a beaucoup reculé, il a été à la création du jeu parisien, avant d'aller devant pour marquer son but. Il a fait une brillante première prestation », a lâché le journaliste de Canal+, qui est suivi par Habib Beye. « On a l'impression qu'il est à Paris depuis six mois. Il a été très intelligent face au jeu. Il a eu une adaptation parfaite », a lancé l'ancien Marseillais, qui est déjà sous le charme de Neymar. Comme tout le football français...