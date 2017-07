PSG : Mbappé, Rakitic... Le plan du Barça pour recruter Verratti

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Calmée depuis plusieurs jours, la rumeur du départ de Marco Verratti au FC Barcelone retrouve peu à peu des couleurs avec un scénario digne des plus grands films...

Suite à un début d'été plus que mouvementé à cause notamment des sorties médiatiques de son agent Donato Di Campli, Marco Verratti a tranquillement repris le chemin de l'entraînement à Paris. En s'excusant publiquement dans une vidéo officielle le 7 juillet dernier, le milieu de terrain de 24 ans a rassuré tous les suiveurs du club de la capitale française. Mais le mercato est encore long, et son potentiel départ vers le Barça revient déjà sur le tapis. D'après le quotidien catalan Sport, le club catalan rêve toujours de recruter le Parisien cet été, et un scénario à trois pourrait l'amener au Camp Nou dans les prochaines semaines.

« Dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Aujourd’hui, même si l’opération semble morte, il reste une chance de voir Verratti au Camp Nou. Avec trois protagonistes : Monaco, Paris et Barcelone. Et trois acteurs : Mbappé, Verratti et Rakitic. Si le PSG parvient à recruter Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a son étoile émergente du football mondial », explique Josep Maria Casanovas. Selon le journaliste espagnol, Paris pourrait donc laisser partir sa star italienne si Mbappé vient au PSG contre 130 ME, et si le Barça propose 70 ME plus Ivan Rakitic, le potentiel remplaçant de Verratti à Paris. Avec des si on mettrait Paris en bouteille...