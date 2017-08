PSG : Mbappé ne sera pas Parisien annonce Luiz Fernandez

Dans : PSG, Mercato.

Déterminé à rejoindre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (18 ans) sait que l’AS Monaco ne lui facilitera pas la tâche.

Pour commencer, le club de la Principauté est réticent à l’idée de renforcer son principal concurrent en Ligue 1. Si le transfert était accepté, nul doute que le montant serait énorme et donc proche des 180 M€ annoncés ces dernières semaines. Mais en attendant un éventuel départ, l’ASM tente de retenir son attaquant en négociant une prolongation de contrat. Autant d’arguments qui ne rendent pas Luis Fernandez optimiste sur ce dossier.

« C’est très compliqué… Mon flair me dit qu’il restera à Monaco. Maintenant avec un trio Mbappé, Neymar et Cavani, ce serait comme la BBC au Real ou comme la MSN avant », a comparé, avant d'être intronisé directeur sportif du centre de formation du PSG, Luis Fernandez sur la Cadena SER, lequel a évoqué aussi la suite du mercato. « Le PSG a besoin de vendre trois ou quatre joueurs pour rester dans le cadre du fair-play financier, a affirmé celui qui travaille désormais avec les jeunes du club francilien. Matuidi, Aurier, Ben Arfa et Krychowiak sont les noms les plus cités. » A en croire Luis Fernandez, la fin de mercato du PSG sera plus animée par des départs.