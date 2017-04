PSG : Mbappé ne ferme pas la porte au Paris SG pour le mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Passé un peu à côté de sa finale, samedi soir, Kylian Mbappé a constaté que malgré tout ce qui s'était dit sur le PSG, les joueurs du club de la capitale ont toujours la rage de vaincre et les moyens de le faire. Mais si l'on parle de l'attaquant de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain ce dimanche, c'est que lors de Téléfoot, la nouvelle star du football français a évoqué l'intérêt qu'aurait le PSG pour lui. Un intérêt confirmé par TF1, la chaîne affirmant que les dirigeants parisiens espéraient faire venir Mbappé au prochain mercato, ce qui ne laisse pas du tout insensible Kylian Mbappé.

De manière très franche, le nouvel international tricolore de l'AS Monaco n'a pas dit non du tout à un éventuel possible départ de la Principauté pour rejoindre le Paris Saint-Germain. « Aujourd'hui, Paris est un grand club d'Europe. Le PSG c’est dans le Top 6 mondial. C’est un club attractif. Ils ont été un peu touchés par cette défaite à Barcelone mais les joueurs sont toujours là. Ce sont toujours les mêmes qui ont martyrisé la Ligue 1, qui ont fait des quadruplés. Cet été, ils vont être à un tournant de leur projet. On restera attentifs à ce qu’ils vont faire », a confié Kylian Mbappé, histoire de laisser planer le mystère concernant son futur.