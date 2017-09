PSG : Mbappé n’est pas venu pour l’argent, Al-Khelaïfi en a la preuve

Dans : PSG, Ligue 1.

En recrutant Neymar et Kylian Mbappé lors du même été, le PSG a marqué de son empreinte le football européen, du moins sur le marché des transferts. Car si Paris était seul sur le coup énorme que représente la venue de Neymar à 222 ME, la concurrence était un peu plus rude en ce qui concerne l’attaquant monégasque. Ce dernier pouvait très bien décider de rester sur le Rocher, ou bien rejoindre le Real Madrid et Manchester City qui le courtisaient plus ou moins ardemment. Mais c’est bien Paris qui a enlevé la mise, et dans sa longue interview au Telegraph, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à faire savoir que l’argument d’une venue seulement motivée par l’argent ne tenait pas debout, car Mbappé avait reçu de meilleures offres ailleurs.

« La concurrence était très forte, croyez-moi. D’autres clubs lui ont proposé plus que nous. Tous les gros clubs le voulaient. Mais nous lui avons expliqué notre projet et nos ambitions. Il est français, parisien et il a le club dans son cœur. Il voulait rester en France et défendre les couleurs de la France en Ligue des champions. C’est ancré en lui », a souligné le président du PSG, qui sait que Manchester City a fait un énorme forcing pour tenter de rafler la mise, sans avoir de réponse favorable de la part du joueur et de son entourage, qui n’avaient que Paris en tête.