PSG : Mbappé, même sa famille n’en revient pas !

Après des semaines de doute concernant son avenir, Kylian Mbappé a de nouveau montré sa force de caractère sur le terrain.

Alors que beaucoup contestaient sa convocation en équipe de France, non pas à cause de son talent, mais plutôt en raison de sa situation, la recrue du Paris Saint-Germain a réalisé une excellente entrée contre les Pays-Bas (4-0) jeudi avec son premier but en sélection à la clé. A croire que les rumeurs et les critiques n’ont pas du tout affecté Mbappé, dont le frère adoptif Jirès Kembo-Ekoko est bluffé.

« Kylian, c’est un garçon qu’on a tendance à oublier. Il a 18 ans, et ce qu’il fait à son âge, en dehors du foot, je parle de son mental, c’est vraiment hors-norme, a confié l’attaquant de Bursaspor à RMC. Moi-même en étant avec lui au téléphone, je suis un peu fan. Je vois sa capacité à gérer les choses qui se passent. A son âge, entendre autant de choses, ça aurait pu être compliqué pour un jeune de 18 ans. Et voir comment il arrive à le gérer avec autant de maturité, c’est vrai que c’est assez impressionnant. »

Mbappé avait faim

« Connaissant Kylian et l’amour qu’il a pour le football, ça ne m’étonne pas du tout, a ajouté l’ancien Rennais en référence à la prestation de l’international tricolore. Il n’a pas beaucoup joué et je savais que dès qu’il allait rentrer sur le terrain, il allait avoir faim. Kylian, c’est une grande histoire d’amour entre lui et son ballon. Ça s’est très bien passé pour lui, pour l’équipe de France. Je suis doublement heureux. Surtout qu’il a très bien fini le match, donc c’était vraiment très bien » De bon augure avant ses débuts sous le maillot parisien.